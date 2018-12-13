Володин: Европарламент выступил против "Северного потока – 2" под давлением США
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Европейский парламент выпустил резолюцию против реализации "Северного потока — 2" под давлением США.
— Решение Европарламента, очевидно, принято под давлением США. Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского конгресса в адрес компаний — участниц строительства "Северного потока — 2", — приводит слова Володина ТАСС.
— Это не что иное, как недобросовестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики, — добавил политик.
Ранее палата представителей США выступила за введение санкций против "Северного потока — 2", вслед за ней Европарламент резолюцией осудил проект.