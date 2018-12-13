В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД каждый год с 1 января

— Каждый год ГИБДД подводит итоги по статистике, это происходит в апреле. Вполне возможно все изменения в правила дорожного движения готовить к 1 сентября. Изменения в ПДД готовит соответствующая комиссия при правительстве, а изменения в законы можно принять в ГД до конца года. Чтобы с 1 января следующего года жить по обновлённым правилам и не перепечатывать их по несколько раз в год, — считает Васильев.