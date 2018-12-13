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Опубликовано 13 декабря 2018, 16:40

В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД каждый год с 1 января

Фото: &copy; L!FE/Анна Харитонова

Фото: © L!FE/Анна Харитонова

Ранее Госавтоинспекция запретила внесение любых поправок в правила дорожного движения, чтобы избежать ещё большей путаницы.

Член Комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству Александр Васильев предложил вносить изменения в ПДД с 1 января каждого года. Его слова приводит агентство "Москва".

— Каждый год ГИБДД подводит итоги по статистике, это происходит в апреле. Вполне возможно все изменения в правила дорожного движения готовить к 1 сентября. Изменения в ПДД готовит соответствующая комиссия при правительстве, а изменения в законы можно принять в ГД до конца года. Чтобы с 1 января следующего года жить по обновлённым правилам и не перепечатывать их по несколько раз в год, — считает Васильев.

Как стало известно ранее, Госавтоинспекция запретила внесение любых поправок в ПДД, чтобы избежать ещё большей путаницы. Запрет касается МВД. Право вносить изменения остаётся за Минтрансом и правительством. Эксперты назвали плюсы и минусы такого решения.

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Анна Стрельцова
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