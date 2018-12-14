"Что может быть ещё нелепей?" Шнуров стихом ответил на идею ГД о рэп-конкурсе

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стихами ответил на идею депутатов Государственной думы России поддержать рэперов. Об этом сообщается на странице музыканта в "Инстаграме".

— Что может быть ещё нелепей, Чем господдержка субкультур? Чиновник, как всегда, неловок, Ему что пати, что парад. Ждём конкурс гостатуировок И присуждения наград, — написал Шнуров.

Накануне комитет Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи объявил о запуске конкурса для рэп-исполнителей. Произведения должны быть написаны на тему туризма в России.