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Регион
Опубликовано 14 декабря 2018, 15:40

"Что может быть ещё нелепей?" Шнуров стихом ответил на идею ГД о рэп-конкурсе

Фото: &copy; РИА "Новости" /&nbsp;Евгения Новоженина

Фото: © РИА "Новости" / Евгения Новоженина

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стихами ответил на идею депутатов Государственной думы России поддержать рэперов. Об этом сообщается на странице музыканта в "Инстаграме".

— Что может быть ещё нелепей,

Чем господдержка субкультур?

Чиновник, как всегда, неловок,

Ему что пати, что парад.

Ждём конкурс гостатуировок

И присуждения наград, — написал Шнуров.

Накануне комитет Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи объявил о запуске конкурса для рэп-исполнителей. Произведения должны быть написаны на тему туризма в России.

По словам председателя комитета Михаила Дегтярёва, принимать участие в конкурсе могут рэперы до 30 лет. Ролик победителей будет представлен в парламенте, а автор получит путёвку по российским городам.

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Владислав Фёдоров
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