"Что может быть ещё нелепей?" Шнуров стихом ответил на идею ГД о рэп-конкурсе
Фото: © РИА "Новости" / Евгения Новоженина
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стихами ответил на идею депутатов Государственной думы России поддержать рэперов. Об этом сообщается на странице музыканта в "Инстаграме".
— Что может быть ещё нелепей,
Чем господдержка субкультур?
Чиновник, как всегда, неловок,
Ему что пати, что парад.
Ждём конкурс гостатуировок
И присуждения наград, — написал Шнуров.
Накануне комитет Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи объявил о запуске конкурса для рэп-исполнителей. Произведения должны быть написаны на тему туризма в России.
По словам председателя комитета Михаила Дегтярёва, принимать участие в конкурсе могут рэперы до 30 лет. Ролик победителей будет представлен в парламенте, а автор получит путёвку по российским городам.