"Человек сломался". Виктор Бут высказался о решении Бутиной признать вину
Фото: © Instagram/butina_maria
Осуждённый в США россиянин заявил, что в США могут кого угодно обвинить в "сговоре" без всяких доказательств, а потом запугать, чтобы добиться признания вины.
Приговорённый в США к 25 годам тюрьмы бизнесмен Виктор Бут прокомментировал решение Марии Бутиной пойти на сделку со следствием.
— Они же очень хорошо работают — если они могут ломать генералов и адвокатов, то что говорить о девушке, которой 30 лет, — заявил россиянин в интервью RT.
Он отметил, что в американской судебной системе "всё отработано", и выразил уверенность, что Бутину в США умело запугивали пожизненным тюремным заключением.
— Человек сломался. Всё понятно, — сказал Бут.
Россиянин добавил, что Вашингтону не нужны никакие доказательства, чтобы объявить любого человека причастным к "сговору", и по этой статье дело можно завести против кого угодно.
— В федеральной системе почти 90% заключённых сидят по этой конспирации, как и я. У всех нет преступления, нет никаких улик, никакой подготовки, — рассказал бизнесмен.
Он также подчеркнул, что не может назвать ни плохим, ни хорошим решение Бутиной.
— Она пошла на это, и ей с этим жить, — заявил он.
Как ранее писал Лайф, обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США.
Телекомпания CNN сообщила, что девушка согласилась также выдать своих "соучастников": якобы это консультант Республиканской партии США Пол Эриксон и бывший российский сенатор Александр Торшин.
Напомним, бизнесмена Виктора Бута в 2010 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в поставках оружия колумбийским повстанцам.