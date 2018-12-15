Биатлонист Линдстрём пропустит большую часть сезона из-за мононуклеоза
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Шведский биатлонист Фредрик Линдстрём заявил, что пропустит большую часть нынешнего сезона из-за диагностированного мононуклеоза.
— Мне диагностировали инфекционный мононуклеоз, из-за чего я пропущу большую часть сезона, — написал спортсмен в "Твиттере".
Сам биатлонист выразил надежду, что сможет восстановиться к домашнему чемпионату мира, который пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года.