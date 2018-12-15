Биатлонист Линдстрём пропустит большую часть сезона из-за мононуклеоза

— Мне диагностировали инфекционный мононуклеоз, из-за чего я пропущу большую часть сезона, — написал спортсмен в " Твиттере" .

Сам биатлонист выразил надежду, что сможет восстановиться к домашнему чемпионату мира, который пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года.