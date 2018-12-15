"Выстрел себе в ногу". В ГД ответили на идею Киева прекратить ж/д сообщение с РФ

В нижней палате парламента подчеркнули, что подобное решение может негативно отразиться на экономическом положении украинских железнодорожных компаний.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько заявил РИА "Новости", что идея властей Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией ухудшит транспортные условия украинских граждан.

— Я думаю, что это выстрел себе в ногу с их стороны. Потому что порядка 3,5 миллиона человек с Украины ежегодно работают в России, подавляющее большинство понятно, что добираются соответственно железнодорожным транспортом, а не самолётом, — отметил Бидонько.

Он подчеркнул, что подобная мера ударит в первую очередь по жителям Украины, которым будет необходимо искать обходные пути для того, чтобы попасть в Россию. Бидонько также отметил, что прекращение ж/д сообщения может негативно отразиться на экономической ситуации украинских железнодорожных компаний.