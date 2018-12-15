Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 декабря 2018, 14:00

"Выстрел себе в ногу". В ГД ответили на идею Киева прекратить ж/д сообщение с РФ

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

В нижней палате парламента подчеркнули, что подобное решение может негативно отразиться на экономическом положении украинских железнодорожных компаний.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько заявил РИА "Новости", что идея властей Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией ухудшит транспортные условия украинских граждан.

— Я думаю, что это выстрел себе в ногу с их стороны. Потому что порядка 3,5 миллиона человек с Украины ежегодно работают в России, подавляющее большинство понятно, что добираются соответственно железнодорожным транспортом, а не самолётом, — отметил Бидонько.

Он подчеркнул, что подобная мера ударит в первую очередь по жителям Украины, которым будет необходимо искать обходные пути для того, чтобы попасть в Россию. Бидонько также отметил, что прекращение ж/д сообщения может негативно отразиться на экономической ситуации украинских железнодорожных компаний.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине предложили прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Госдума
  • поезда
  • Украина
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar