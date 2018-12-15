На Украине предложили запретить железнодорожное сообщение с Россией

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили о необходимости прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Соответствующее предложение было направлено в кабинет министров.

Глава ведомства Владимир Омелян отметил, что сроки рассмотрения проекта пока неизвестны.

— Я несу ответственность за своё ведомство и отчитываюсь о том, что я сделал. Я не глава правительства или человек, который единолично решает вопросы, связанные с кабинетом министров, — это коллегиальный орган, — передаёт слова Омеляна агентство УНН.

Напомним, подобную меру глава Министерства инфраструктуры предлагал ещё летом. В то же время отмечается, что за первую половину 2018 года Россию посетило около четырёх миллионов украинцев.