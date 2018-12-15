В МИД Словении посоветовали США усилить своё влияние в Европе

По словам руководителя ведомства, многие страны Европы будут тянуться к Москве и Пекину как в политическом, так и в экономическом плане.

Соединённые Штаты должны усилить своё влияние в Европе, иначе Россия и Китай вытеснят их на второй план. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу МИД Словении Миро Церара.

— Хотя в Словении проживает всего 2 млн человек, она вызывает большой интерес со стороны Китая, — сказал он.

По его словам, многие страны Европы будут тянуться к Москве и Пекину как в политическом, так и в экономическом плане.