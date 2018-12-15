Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 декабря 2018, 21:34

В МИД Словении посоветовали США усилить своё влияние в Европе

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

По словам руководителя ведомства, многие страны Европы будут тянуться к Москве и Пекину как в политическом, так и в экономическом плане.

Соединённые Штаты должны усилить своё влияние в Европе, иначе Россия и Китай вытеснят их на второй план. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу МИД Словении Миро Церара.

— Хотя в Словении проживает всего 2 млн человек, она вызывает большой интерес со стороны Китая, — сказал он.

По его словам, многие страны Европы будут тянуться к Москве и Пекину как в политическом, так и в экономическом плане.

— Недостаточно иметь хорошее экономическое сотрудничество, — подчёркивает он. — Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы наши друзья и союзники в Соединённых Штатах были шире представлены в регионе.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Китай
  • США
  • В мире
  • Словения
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar