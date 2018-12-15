В Госдуме украинскую "новую церковь" сравнили с "языческим продуктом" гитлеризма
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Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов выразил мнение, что каноническую православную церковь на Украине ожидают преследования.
— Режим будет душить всё каноническое православие на Украине, создавая такой языческий продукт, какой был создан в Германии в 1930-е годы, — цитирует депутата ТАСС.
По словам парламентария, верующие не смогут воспринимать новую организацию как церковь.
— Для верующих эта церковь будет неприемлема. Она может стать партией, клубом, группировкой, но церковью — никогда, — добавил Гаврилов.
Как ранее писал Лайф, в Киеве состоялся "объединительный собор", на котором избрали предстоятеля новой "независимой" церкви. Правда, по уставу организации она подчиняется Константинопольскому патриархату.