В Госдуме украинскую "новую церковь" сравнили с "языческим продуктом" гитлеризма

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов выразил мнение, что каноническую православную церковь на Украине ожидают преследования.

— Режим будет душить всё каноническое православие на Украине, создавая такой языческий продукт, какой был создан в Германии в 1930-е годы, — цитирует депутата ТАСС.

По словам парламентария, верующие не смогут воспринимать новую организацию как церковь.

— Для верующих эта церковь будет неприемлема. Она может стать партией, клубом, группировкой, но церковью — никогда, — добавил Гаврилов.