Володин назвал сомнительной легитимность создания "новой церкви" Украины

Председатель ГД считает, что из-за отсутствия единогласия внутри украинской церкви Петру Порошенко самому приходится делать заявления от её лица.

Объединительный собор в Киеве не состоялся, и решение об автокефалии сомнительно. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передаёт РИА "Новости".

— Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся просто по причине отсутствия на нём всех сторон, которые должны были прийти к согласию, — сказал Володин.

По его мнению, президент Украины разрушает украинское общество, которое уже и так стоит на грани раздора. Он добавил, что Порошенко не беспокоит будущее церковных общин и миллионов верующих в стране и всё, что ему нужно, — это личная власть.