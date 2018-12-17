Путин может встретиться с руководством Госдумы и Совфеда 25 декабря

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации, традиционная для конца года, может состояться 25 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в нижней палате парламента.

— Нам объявили сегодня, на совете Думы это обсуждалось, — приводит агентство слова одного из источников.

Он добавил, что встреча в Кремле, как обычно, состоится в том числе с участием председателей комитетов, зампредов и руководителей фракций.