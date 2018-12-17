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Регион
Опубликовано 17 декабря 2018, 20:47

Путин может встретиться с руководством Госдумы и Совфеда 25 декабря

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации, традиционная для конца года, может состояться 25 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в нижней палате парламента.

— Нам объявили сегодня, на совете Думы это обсуждалось, — приводит агентство слова одного из источников.

Он добавил, что встреча в Кремле, как обычно, состоится в том числе с участием председателей комитетов, зампредов и руководителей фракций.

Сегодня также сообщалось, что Путин посетит итоговое заседание правительства.

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Андрей Григорьев
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