В России могут упростить получение гражданства пострадавшим за веру украинцам

Также ГД намерена направить обращение в ПА ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей в Незалежной.

Госдума может рассмотреть особый порядок получения российского гражданства для пострадавших за веру на Украине. Об этом журналистам заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

— Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания, — отметил Володин. В связи с этим, возможно, депутаты Госдумы "подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев".

Кроме того, спикер нижней палаты парламента заявил о намерении направить в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран ЕС заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений верующих и священнослужителей в Незалежной.