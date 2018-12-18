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Регион
Опубликовано 18 декабря 2018, 11:59

В России могут упростить получение гражданства пострадавшим за веру украинцам

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Также ГД намерена направить обращение в ПА ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей в Незалежной.

Госдума может рассмотреть особый порядок получения российского гражданства для пострадавших за веру на Украине. Об этом журналистам заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

— Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания, — отметил Володин. В связи с этим, возможно, депутаты Госдумы "подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев".

Кроме того, спикер нижней палаты парламента заявил о намерении направить в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран ЕС заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений верующих и священнослужителей в Незалежной.

Напомним, в Киеве 15 декабря состоялся "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Мероприятие посетили два иерарха канонической УПЦ МП — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Синод УПЦ предал их анафеме.

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Андрей Бражников
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