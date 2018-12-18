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Регион
Опубликовано 18 декабря 2018, 12:58

Решили попробовать на вкус. В Шотландии школьники отравились жидкостью для вейпа

Фото: &copy;&nbsp;Flickr/Vaping360

Фото: © Flickr/Vaping360

Жидкость для электронных сигарет очень токсична, употребление внутрь может привести к смерти.

В шотландском городе Дингуолл несколько учащихся в школе пострадали после употребления жидкости для электронных сигарет. Об этом сообщает BBC News.

— Мы полагаем, что их болезни могли быть вызваны тем, что они пили курительную жидкость, — заявила представитель крупнейшей средней школы в регионе.

Родителям передали специальные письма, где говорится о вреде вейпа. Жидкость для электронных сигарет очень токсична, употребление внутрь может привести к смерти. В числе симптомов отравления — тошнота, рвота, возбуждение, головная боль, головокружение и нарушение сердечного ритма.

Ранее в Индии семь человек погибли после отравления вегетарианским пловом.

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Анна Лебедева
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