В Индии семь человек погибли после отравления вегетарианским пловом

Семь человек погибли, ещё порядка 80 пострадали после отравления вегетарианским пловом на юге Индии. Об этом сообщает газета Times of India.

Инцидент произошёл на церемонии, которая была посвящена строительству гопурама (надвратной башни) на территории храма в округе Чамраджнагар.

11 человек находятся в больнице в критическом состоянии.

— После обеда у людей появилась рвота, они стали падать в обморок, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что мёртвыми были обнаружены ещё около 60 птиц. Предположительно, они также отравились этим блюдом.