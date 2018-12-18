В Кремле заявили, что точная стоимость ремонта здания ГД РФ ещё не определена
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Представитель Управления делами президента отметила, что сейчас ведутся предпроектные работы, а после того, как проект будет готов, он будет направлен в Главгосэкспертизу.
Точные сроки и стоимость ремонта здания Государственной думы на Охотном Ряду в Москве ещё не определены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Управления делами Кремля Елену Крылову. По её словам, сейчас ведутся предпроектные работы.
— Только когда проект будет готов, он будет направлен в Главгосэкспертизу, тогда и определятся стоимость и сроки работ, — сказала она.
По её словам, пожелания заказчика — Госдумы, какая реконструкция требуется, до сих пор меняются. Добавим, что здание нижней палаты парламента находится на балансе Управления делами Кремля.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Управделами президента заключило новый контракт на реконструкцию здания с "Моспроектом-2". По данным издания, работы перенесены с 2018 на 2019 год.