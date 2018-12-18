В Кремле заявили, что точная стоимость ремонта здания ГД РФ ещё не определена

Представитель Управления делами президента отметила, что сейчас ведутся предпроектные работы, а после того, как проект будет готов, он будет направлен в Главгосэкспертизу.

Точные сроки и стоимость ремонта здания Государственной думы на Охотном Ряду в Москве ещё не определены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Управления делами Кремля Елену Крылову. По её словам, сейчас ведутся предпроектные работы.

— Только когда проект будет готов, он будет направлен в Главгосэкспертизу, тогда и определятся стоимость и сроки работ, — сказала она.

По её словам, пожелания заказчика — Госдумы, какая реконструкция требуется, до сих пор меняются. Добавим, что здание нижней палаты парламента находится на балансе Управления делами Кремля.