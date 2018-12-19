Греческого и македонского премьеров выдвинули на Нобелевскую премию мира

Премьеры двух стран договорились о переименовании Македонии в Республику Северная Македония после 20 лет переговоров.

Лауреат Нобелевской премии мира 2015 года Уидед Бушамауи выдвинула премьер-министров Греции и Македонии — Алексиса Ципраса и Зорана Заева — в качестве кандидатов на получение премии в 2019 году. О решении Уидед Бушамауи сообщает РИА "Новости".

— Во-первых, это будет решением для данного конфликта. Во-вторых, в настоящее время нам нужны хорошие новости, особенно в Европе. Вы знаете, что происходит каждый день, поэтому очень важно дать модель в Балканском регионе и показать, что диалог возможен, что мы можем найти решения для конфликтов, — заявила местному телевидению Бушамауи, находясь в Скопье.