Никакой магии вне Хогвартса! В России запретили "сухой алкоголь"

Речь идёт о порошкообразных веществах, которые при добавлении воды превращаются в спиртосодержащую жидкость.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете производства и оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции на территории России. В документе речь идёт о сухих веществах, "предназначенных для получения жидкости" и "содержащих в своём составе более 0,5% этилового спирта".

Распространение такой продукции помогало недобросовестным гражданам обходить законодательные запреты, связанные с продажей и употреблением спиртного. Но теперь такая возможность будет устранена.

Кроме того, порошковый алкоголь запрещён в абсолютном большинстве европейских стран, поскольку представляет серьёзную опасность для здоровья граждан. В первую очередь риски вызваны тем, что изготовленный таким образом спиртной напиток гораздо быстрее поступает в кровь, что может привести к сильнейшему алкогольному отравлению. Более того, потребители могут самостоятельно изменять "рецептуру", то есть при разбавлении порошка водой развести его не по инструкции, а покрепче.