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Опубликовано 20 декабря 2018, 14:29

Маколей Калкин рассказал, что думает об играх по фильмам "Один дома" — видео

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Home Alone

Скрин из видео © youtube.com/Home Alone

В Сети появилось великолепное видео, которое позволит каждому из зрителей поднять рождественское настроение.

Популярный американский видеоблогер The Angry Video Game Nerd (Джеймс Рольф) записал рождественский (164-й эпизод) своего шоу. Компанию ему составил актёр Маколей Калкин, более всего известный по ролям в двух частях фильма "Один дома".

Калкин и Рольф поиграли и обсудили все игровые адаптации фильмов "Один дома". Актёр остался доволен тем, как провёл время с блогером. По сюжету Калкин появился на экране в роли доставщика пиццы. Он пришёл к Рольфу с коробкой игр "Один дома" для разных игровых консолей и предложил сделать на них обзор. По ходу игры Маколей Калкин и Джеймс Рольф комментировали расхождения игры с сюжетом и отмечали достоинства и недостатки той или иной игры.

В итоге блогеру удалось создать отличное рождественское видео для тех, кто вырос в 90-е и любит творчество Маколей Калкина.

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Сергей Сурепин
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