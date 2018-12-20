Маколей Калкин рассказал, что думает об играх по фильмам "Один дома" — видео

Популярный американский видеоблогер The Angry Video Game Nerd (Джеймс Рольф) записал рождественский (164-й эпизод) своего шоу. Компанию ему составил актёр Маколей Калкин, более всего известный по ролям в двух частях фильма "Один дома".

Калкин и Рольф поиграли и обсудили все игровые адаптации фильмов "Один дома". Актёр остался доволен тем, как провёл время с блогером. По сюжету Калкин появился на экране в роли доставщика пиццы. Он пришёл к Рольфу с коробкой игр "Один дома" для разных игровых консолей и предложил сделать на них обзор. По ходу игры Маколей Калкин и Джеймс Рольф комментировали расхождения игры с сюжетом и отмечали достоинства и недостатки той или иной игры.