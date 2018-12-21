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Регион
Опубликовано 21 декабря 2018, 00:40

В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о переброске войск к побережью

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Замглавы Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что слова президента Украины Петра Порошенко о переброске войск на защиту берегов Чёрного и Азовского морей — повод для пиара.

— Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. Это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение, — приводит слова Шерина РИА "Новости".

Депутат также отметил, что в переброске десанта к Азовскому морю нет никакого смысла, "потому что туда никто не собирается нападать".

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Чёрного и Азовского морей.

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Артём Зуев
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