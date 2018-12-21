В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о переброске войск к побережью

Замглавы Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что слова президента Украины Петра Порошенко о переброске войск на защиту берегов Чёрного и Азовского морей — повод для пиара.

— Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. Это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение, — приводит слова Шерина РИА "Новости".

Депутат также отметил, что в переброске десанта к Азовскому морю нет никакого смысла, "потому что туда никто не собирается нападать".