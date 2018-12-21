"Мы к этому готовы". В Госдуме не удивились продлению антироссийских санкций ЕС
Фото: © РИА "Новости"/Александр Натрускин
По мнению депутата Алексея Чепы, решение Евросоюза не приведёт ровным счётом ни к каким последствиям для страны.
В Государственной думе спокойно отнеслись к решению Совета ЕС продлить санкции в отношении России. Для экономики страны оно не будет значить ничего, заявил заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа.
— Никаких последствий не будет, всё как шло, так и есть. Для нас никаких неожиданностей в этом нет. Мы к этому готовы, мы это ждали, — цитирует его РИА "Новости".
Как ранее писал Лайф, Европейский союз продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России до 31 июля 2019 года. Стоит отметить, что эти ограничения впервые ввели в 2014 году и с тех пор продлевают каждые полгода.