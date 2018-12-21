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Регион
Опубликовано 21 декабря 2018, 21:12

"Мы к этому готовы". В Госдуме не удивились продлению антироссийских санкций ЕС

Фото: &copy; РИА "Новости"/Александр Натрускин

Фото: © РИА "Новости"/Александр Натрускин

По мнению депутата Алексея Чепы, решение Евросоюза не приведёт ровным счётом ни к каким последствиям для страны.

В Государственной думе спокойно отнеслись к решению Совета ЕС продлить санкции в отношении России. Для экономики страны оно не будет значить ничего, заявил заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа.

— Никаких последствий не будет, всё как шло, так и есть. Для нас никаких неожиданностей в этом нет. Мы к этому готовы, мы это ждали, — цитирует его РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, Европейский союз продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России до 31 июля 2019 года. Стоит отметить, что эти ограничения впервые ввели в 2014 году и с тех пор продлевают каждые полгода.

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Александр Бочаров
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