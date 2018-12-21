"Мы к этому готовы". В Госдуме не удивились продлению антироссийских санкций ЕС

По мнению депутата Алексея Чепы, решение Евросоюза не приведёт ровным счётом ни к каким последствиям для страны.

В Государственной думе спокойно отнеслись к решению Совета ЕС продлить санкции в отношении России. Для экономики страны оно не будет значить ничего, заявил заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа.

— Никаких последствий не будет, всё как шло, так и есть. Для нас никаких неожиданностей в этом нет. Мы к этому готовы, мы это ждали, — цитирует его РИА "Новости".