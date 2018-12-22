"Декоммунизировать!" Порошенко высмеяли за юбилей "украинского" Ан-225

Комментаторы напомнили лидеру Украины, что указанное воздушное судно является достижением советского, а не украинского авиастроения.

Пользователи социальных сетей высмеяли украинского президента Петра Порошенко, который в своём аккаунте в "Твиттере" отметил 30-летие "украинского гиганта" Ан-225. Некоторые комментаторы в шутку предложили "декоммунизировать" самолёт, который был произведён в СССР фактически в единичном экземпляре.

Пётр Порошенко, президент Украины Обладатель абсолютного рекорда грузоподъёмности — и вообще 240 мировых авиарекордов — всё это наша легендарная и уникальная "Мрия"

— Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет ещё одно замечательное имя "Казак", — говорит Порошенко. — Сегодня "Мрия" празднует 30-летний юбилей!

Пользователи Сети напомнили лидеру Украины, что указанное воздушное судно является достижением советского, а не украинского авиастроения.

Не ваша, а советская @virus_am71

Чудо-изобретение радянського оккупационного режима. Декоммунизировать! @VonInsterburg

Да, все мы, старики родом из СССР, помним и "Буран", и "Мрию" (неофициальное название Ан-225. — Прим. ред.) @sterna_vip

Аэробус Ан-225 "Мрия" — достижение всего советского авиастроения! Браво, СССР! @narvsky