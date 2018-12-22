Володин рассказал, какие депутаты были самыми активными по итогам осенней сессии

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин назвал самых активных депутатов нижней палаты парламента по итогам осенней сессии. Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, по мнению Володина, самыми активными являются депутаты Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг ("Справедливая Россия").

При этом самым продуктивным комитетом в уходящую сессию оказался Комитет по бюджету и налогам.