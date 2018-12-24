Дом, лыжи, самолёт. Где встретят Новый год первые лица страны

Газета "Известия" выяснила, как руководство страны собирается провести новогодние праздники. Так, глава государства Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими, рассказал изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год и какое желание загадает в волшебную ночь.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что Новый год начнётся у него, как и у остальных граждан страны, с гимна Российской Федерации и праздничного обращения главы государства.

— После этого я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, — сказал премьер.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин встретит Новый год в самолёте — вместе с российской делегацией он полетит на инаугурацию президента Бразилии Жаира Болсонару, которая пройдёт 1 января.