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Регион
Опубликовано 24 декабря 2018, 04:24

Дом, лыжи, самолёт. Где встретят Новый год первые лица страны

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Газета "Известия" выяснила, как руководство страны собирается провести новогодние праздники. Так, глава государства Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими, рассказал изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год и какое желание загадает в волшебную ночь.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что Новый год начнётся у него, как и у остальных граждан страны, с гимна Российской Федерации и праздничного обращения главы государства.

— После этого я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, — сказал премьер.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин встретит Новый год в самолёте — вместе с российской делегацией он полетит на инаугурацию президента Бразилии Жаира Болсонару, которая пройдёт 1 января.

— Поэтому сам Новый год Вячеслав Викторович, как и остальные члены делегации, встретит в самолёте, — рассказали в Госдуме.

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Александра Вишнякова
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