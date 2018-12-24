Комедию "Один дома" ждёт перезапуск

Сценарий к новому фильму должны будут написать комики из шоу "Субботним вечером в прямом эфире" Майки Дэй и Стритер Сейдел.

Студии Disney и Fox планируют вернуть на экраны комедию "Один дома". В настоящий момент этот проект находится в огромном приоритете для компаний. Об этом сообщает SplashReport.

Над сценарием фильма работают Майки Дэй и Стритер Сейдел (музыкально-юмористическая передача "Субботним вечером в прямом эфире"). Что же касается режиссёра, то студии в настоящий момент занимаются поисками этого человека.