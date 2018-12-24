Укладка морской части "Северного потока — 2" стартовала в Швеции

Предполагается, что строительство 510-километрового участка газопровода продлится до лета 2019 года.

Судно Solitaire, занимающееся установкой труб газопровода "Северный поток — 2", достигло шведской экономической зоны в Балтийском море и приступило там к необходимым работам. Об этом сообщает местное радио (SR).

В порт шведского Карлсхамна доставлено 34 тысячи труб, работы по строительству 510-километрового участка газопровода будут вестись до лета 2019 года. В связи с этим морская гавань наняла 110 человек, предполагается создание ещё 30 дополнительных рабочих мест.