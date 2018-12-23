"Северный поток – 2" проложили почти на 400 километров

Реализация проекта "Северный поток — 2" идёт по графику, в настоящее время уже уложено около 370 километров газопровода. Об этом сообщает оператор проекта компании Nord Stream 2.

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода "Северный поток — 2" в Финляндиии. Оно продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, которое работало в Финляндии с сентября. Сейчас судно Solitaire направилось в южную часть ИЭЗ Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

Ранее Лайф сообщал, что оператор "Северного потока — 2" намерен наращивать темпы укладки труб.

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года.