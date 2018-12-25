"Батька — человек харизматичный". Слуцкий оценил слова Лукашенко о братстве

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал Лайфу слова президента Белоруссии о том, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские".

— Александр Григорьевич сложный человек... Иногда его пробивает, когда он чем-то недоволен. То, что Александра Григорьевича иногда пробивает, не есть повод судить о том, что у нас какое-то хотя бы временное охлаждение. Батька — человек харизматичный, эмоциональный, — объяснил депутат.

По словам Слуцкого, именно "близкие люди могут друг друга критиковать, направлять" намного лучше, нежели оппоненты. На вопрос, удастся ли России и Белоруссии прийти к соглашению, парламентарий ответил: "Договоримся". Он подчеркнул, что в этом нет "ни малейшего сомнения", и уточнил, что имеет в виду в том числе цены на нефть.