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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 19:06

"Батька — человек харизматичный". Слуцкий оценил слова Лукашенко о братстве

Александр Лукашенко.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал Лайфу слова президента Белоруссии о том, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские".

— Александр Григорьевич сложный человек... Иногда его пробивает, когда он чем-то недоволен. То, что Александра Григорьевича иногда пробивает, не есть повод судить о том, что у нас какое-то хотя бы временное охлаждение. Батька — человек харизматичный, эмоциональный, — объяснил депутат.

По словам Слуцкого, именно "близкие люди могут друг друга критиковать, направлять" намного лучше, нежели оппоненты. На вопрос, удастся ли России и Белоруссии прийти к соглашению, парламентарий ответил: "Договоримся". Он подчеркнул, что в этом нет "ни малейшего сомнения", и уточнил, что имеет в виду в том числе цены на нефть.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил беспокойство, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские".

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Александр Юнашев
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