Лукашенко переживает, что Россия перестала считать Белоруссию братской страной

25 декабря Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве. Белорусский политик уже оговорился, что встреча "будет непростой".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил беспокойство, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские". Речь об этом зашла на совещании, посвящённом сотрудничеству с Россией, в преддверии визита политика в Москву.

— Я пригласил вас (на совещание), чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнёром. Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается, — приводит слова Лукашенко РИА "Новости".

Как уже сообщал Лайф, 25 декабря Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский политик уже оговорился, что "переговоры будут непростыми". В частности, он намерен поднять вопрос о выплате белорусской стороне "компенсации" за дорожающую нефть.

Тем не менее в преддверии переговоров Лукашенко заявил, что всесторонний характер отношений республики с нашей страной имеет серьёзное значение как для Минска, так и для Москвы.