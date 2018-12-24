Кабмин РФ ответил на претензии Минска из-за налогового манёвра

Пресс-служба правительства категорически открестилась от "договорённостей" с белорусской стороной о компенсации за дорожающую нефть.

Пресс-служба Правительства РФ прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы "отвергнутых" договорённостях по компенсации Минску в связи с налоговым манёвром.

— Хотим отметить, что никаких договорённостей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым манёвром в нефтегазовой отрасли РФ никогда не было, — говорится в заявлении пресс-службы кабмина. — Договорённость состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит.

Ранее Лукашенко посетовал, что Москва "отвергла все предложения" Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый манёвр. И на предстоящих 25 декабря переговорах представители белорусской и российской сторон, по его словам, должны будут ответить, "почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году".

Тем не менее в преддверии переговоров Лукашенко заявил, что всесторонний характер отношений республики с нашей страной имеет серьёзное значение как для Минска, так и для Москвы.