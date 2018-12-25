Снежки, лыжи и бильярд. Зюганов рассказал, что встретит Новый год по-спортивному

Депутат признался, что готовил подарки для восьми внуков целый месяц, заранее у всех узнал пожелания.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал Лайфу, как собирается отметить Новый год. В праздничном расписании главного коммуниста страны — обширная спортивная программа.

— Это семейный праздник. У меня восемь внуков, из них семь мужиков. Отметим за хорошим столом, поиграем в бильярд, покатаемся на лыжах, погоняем в волейбол, — сказал депутат.

Видео:© L!FE.

Зюганов признался, что готовил подарки для внуков целый месяц, заранее у всех узнал пожелания. По его словам, дети тоже не останутся в долгу — некоторые будут читать стихи, другие плясать. Лидер КПРФ также отметил, что по традиции после новогоднего застолья вся семья отправится на улицу и будет отмечать наступивший год игрой в снежки и запуском фейерверков.