Путин наградил депутатов Госдумы

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководством Совета Федерации и Госдумы наградил почётными грамотами и благодарностями ряд депутатов нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов и лидер фракции "Справедливой России" Сергей Миронов удостоены грамот за "большой вклад в укрепление государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

Также президент вручил благодарности вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову и главе фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.