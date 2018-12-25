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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 22:15

Путин наградил депутатов Госдумы

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководством Совета Федерации и Госдумы наградил почётными грамотами и благодарностями ряд депутатов нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов и лидер фракции "Справедливой России" Сергей Миронов удостоены грамот за "большой вклад в укрепление государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

Также президент вручил благодарности вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову и главе фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Напомним, ранее Путин на встрече с руководством Совфеда и Госдумы призвал парламентариев больше внимания уделять работе в регионах.

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Александра Вишнякова
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