Володин на встрече с Путиным предложил оценить конституцию на актуальность
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
В Госдуме считают, что было бы полезно вместе с экспертами поискать ответы на те вопросы, которые периодически возникают в обществе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным оценить некоторые положения конституции на соответствие современным реалиям. Предложение прозвучало во время встречи президента Владимира Путина с руководством Федерального собрания.
Володин предлагает действовать аккуратно и только для того, чтобы ответить на те вопросы, которые периодически возникают в обществе.
— Я ни в коем случае не замахиваюсь на основополагающие положения, но вместе с этим возможно найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих учёных в области конституционного права и экспертов, — отметил парламентарий.
Отметим, что дискуссия вокруг актуальности основного закона страны обострилась на фоне юбилея, который отметила Конституция РФ в уходящем году. Даже российский премьер Дмитрий Медведев порассуждал на тему возможности изменения основного закона в своей статье, опубликованной к юбилею в одном из журналов.
Как уже сообщал Лайф, Медведев отметил, что спустя 25 лет в России нет "значимой сферы регулирования", где имеет силу законодательство СССР. При этом премьер высказался против внесения глобальных изменений в Конституцию РФ, выразив мнение, что правки должны касаться только статуса органов власти и развития различных прав.