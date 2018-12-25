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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 22:31

Володин на встрече с Путиным предложил оценить конституцию на актуальность

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

В Госдуме считают, что было бы полезно вместе с экспертами поискать ответы на те вопросы, которые периодически возникают в обществе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным оценить некоторые положения конституции на соответствие современным реалиям. Предложение прозвучало во время встречи президента Владимира Путина с руководством Федерального собрания.

Володин предлагает действовать аккуратно и только для того, чтобы ответить на те вопросы, которые периодически возникают в обществе.

— Я ни в коем случае не замахиваюсь на основополагающие положения, но вместе с этим возможно найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих учёных в области конституционного права и экспертов, — отметил парламентарий.

Отметим, что дискуссия вокруг актуальности основного закона страны обострилась на фоне юбилея, который отметила Конституция РФ в уходящем году. Даже российский премьер Дмитрий Медведев порассуждал на тему возможности изменения основного закона в своей статье, опубликованной к юбилею в одном из журналов.

Как уже сообщал Лайф, Медведев отметил, что спустя 25 лет в России нет "значимой сферы регулирования", где имеет силу законодательство СССР. При этом премьер высказался против внесения глобальных изменений в Конституцию РФ, выразив мнение, что правки должны касаться только статуса органов власти и развития различных прав.

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Марина Калегина
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