Володин на встрече с Путиным предложил оценить конституцию на актуальность

В Госдуме считают, что было бы полезно вместе с экспертами поискать ответы на те вопросы, которые периодически возникают в обществе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным оценить некоторые положения конституции на соответствие современным реалиям. Предложение прозвучало во время встречи президента Владимира Путина с руководством Федерального собрания.

Володин предлагает действовать аккуратно и только для того, чтобы ответить на те вопросы, которые периодически возникают в обществе.

— Я ни в коем случае не замахиваюсь на основополагающие положения, но вместе с этим возможно найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих учёных в области конституционного права и экспертов, — отметил парламентарий.

Отметим, что дискуссия вокруг актуальности основного закона страны обострилась на фоне юбилея, который отметила Конституция РФ в уходящем году. Даже российский премьер Дмитрий Медведев порассуждал на тему возможности изменения основного закона в своей статье, опубликованной к юбилею в одном из журналов.