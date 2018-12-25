Путин поблагодарил Зюганова за патриотическую позицию
Владимир Путин и Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин
В ходе встречи с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым президент России Владимир Путин поблагодарил его за патриотическую позицию по важным вопросам.
— Хотел бы поблагодарить за работу. Знаю, что ваша позиция часто не совпадает с мнением правительства по ряду вопросов. Но по ключевым жизненно важным вы занимаете патриотическую позицию, — сказал президент и передал слова благодарности всей фракции.
Российский лидер также выразил надежду, что точки соприкосновения будут находиться и дальше, чтобы действовать в интересах страны.
Напомним, Владимир Путин ранее провёл встречу с главой фракции "Единой России" в Госдуме Сергеем Неверовым.