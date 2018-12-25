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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 22:57

Путин поблагодарил Зюганова за патриотическую позицию

Владимир Путин и Геннадий Зюганов. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин и Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

В ходе встречи с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым президент России Владимир Путин поблагодарил его за патриотическую позицию по важным вопросам.

— Хотел бы поблагодарить за работу. Знаю, что ваша позиция часто не совпадает с мнением правительства по ряду вопросов. Но по ключевым жизненно важным вы занимаете патриотическую позицию, — сказал президент и передал слова благодарности всей фракции.

Российский лидер также выразил надежду, что точки соприкосновения будут находиться и дальше, чтобы действовать в интересах страны.

Напомним, Владимир Путин ранее провёл встречу с главой фракции "Единой России" в Госдуме Сергеем Неверовым.

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Александр Юнашев
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