"Третья смена". Путин ответил Зюганову на шутку о поздней встрече

Президент РФ Владимир Путин встретился с Геннадием Зюгановым. Лидер фракции КПРФ в Госдуме, который зашёл в кабинет к главе государства около 23:00, посетовал на позднюю встречу.

— Третья смена, — отметил он. — Ничего. Я привык так работать, — ответил президент.