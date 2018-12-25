"Третья смена". Путин ответил Зюганову на шутку о поздней встрече
Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин встретился с Геннадием Зюгановым. Лидер фракции КПРФ в Госдуме, который зашёл в кабинет к главе государства около 23:00, посетовал на позднюю встречу.
— Третья смена, — отметил он.
— Ничего. Я привык так работать, — ответил президент.
Глава российского государства уже встретился с вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, и ему ещё предстоят встречи с Сергеем Мироновым и Владимиром Жириновским.