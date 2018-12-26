"Сотрясание воздуха". Неверов оценил возможные санкции Киева против депутатов ГД

По его словам, возможные ограничительные меры против парламентариев никак не отразятся на их работе.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о введении санкций против российских депутатов, в том числе единороссов и представителей ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС.

Неверов отметил, что возможные санкции Киева против парламентариев никак не отразятся на их работе.

— Это не более чем сотрясание воздуха со стороны Порошенко, который пытается решить не насущные проблемы страны, а проблемы своего низкого рейтинга накануне выборов, — сказал он.