"Сотрясание воздуха". Неверов оценил возможные санкции Киева против депутатов ГД
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По его словам, возможные ограничительные меры против парламентариев никак не отразятся на их работе.
Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о введении санкций против российских депутатов, в том числе единороссов и представителей ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС.
Неверов отметил, что возможные санкции Киева против парламентариев никак не отразятся на их работе.
— Это не более чем сотрясание воздуха со стороны Порошенко, который пытается решить не насущные проблемы страны, а проблемы своего низкого рейтинга накануне выборов, — сказал он.
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО), что сегодня СНБО рассмотрит новые санкции против России. В частности, речь шла об ограничительных мерах против депутатов от "Единой России" и ЛДПР.