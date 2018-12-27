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Опубликовано 27 декабря 2018, 15:08

Гангстерская драма из фильма "Один дома" оказалась ненастоящей

Фото: &copy; Kinopoisk

Фото: © Kinopoisk

Спустя много лет стало известно о том, что чёрно-белый фильм "Ангелы с грязными душами" никогда не выходил.

Фанатов фильма "Один дома" шокировал тот факт, что известная фраза из ленты оказалось фейком. Об этом рассказал актёр и сценарист Сет Роген.

Речь идёт о фразе "сдачу оставь себе, грязное животное", которая стала мемом и частью популярной культуры. Она звучит в гангстерском фильме "Ангелы с грязными душами", который в одной из сцен "Один дома" смотрит Кевин Маккаллистер.

Как удалось выяснить, на самом деле этого фильма не существует. Режиссёр Крис Коламбус снял несколько таких чёрно-белых роликов специально для производства фильмов "Один дома" и "Один дома 2".

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Сергей Сурепин
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