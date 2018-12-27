Гангстерская драма из фильма "Один дома" оказалась ненастоящей

Спустя много лет стало известно о том, что чёрно-белый фильм "Ангелы с грязными душами" никогда не выходил.

Фанатов фильма "Один дома" шокировал тот факт, что известная фраза из ленты оказалось фейком. Об этом рассказал актёр и сценарист Сет Роген.

Речь идёт о фразе "сдачу оставь себе, грязное животное", которая стала мемом и частью популярной культуры. Она звучит в гангстерском фильме "Ангелы с грязными душами", который в одной из сцен "Один дома" смотрит Кевин Маккаллистер.