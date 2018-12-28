Яровая: Дело о заражении детей гепатитом нужно передать центральному аппарату СК

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что дело о заражении детей гепатитом С в Амурской области необходимо передать центральному аппарату Следственного комитета. Об этом она сообщила в письме председателю СКР Александру Бастрыкину.

— Для полноты, всесторонности и объективности следствия требуется проведение большого количества оперативных и следственных действий на высокопрофессиональном уровне, — приводит текст письма ТАСС.

Яровая также отметила, что для установления обстоятельств произошедшего необходимо провести ряд экспертных исследований и условий соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в больнице, где были выявлены случаи заражения.