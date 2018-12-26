Перелили заражённую кровь. В Приамурье у 26 детей обнаружили гепатит С

Самому младшему из заражённых — полгода, и из-за вируса малышу не могут пересадить костный мозг, без которого он не выживет.

Двадцать шесть детей заразились гепатитом С в областной больнице Благовещенска Амурской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, врачи перелили ребятам, которые лежали в онкогематологическом отделении детской клинической больницы, заражённую кровь.

Самому старшему из заражённых — 14 лет, младшему — полгода. Младенцу из-за вируса не могут пересадить костный мозг, без которого он не выживет. Всем детям, которые и так борются с онкологией, угрожает цирроз и рак печени. Врачи же утверждают, что малыши заразились вирусом в другом месте.

Между тем по данному факту уже заведено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на один год.