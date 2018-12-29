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Опубликовано 29 декабря 2018, 16:14

Топилин отчитался о росте реальной зарплаты россиян в 2018 году

Фото: &copy; L!FE&nbsp;

Фото: © L!FE 

Напомним, что президент поставил перед ведомством задачу — в два раза уменьшить уровень бедности к 2024 году.

Темп роста реальной заработной платы россиян за одиннадцать месяцев 2018 года составил 7,4%, а доходы выросли на 0,4%. Такие данные в интервью телеканалу "Россия-24" привёл министр труда Максим Топилин.

Среди положительных тенденций на рынке труда чиновник назвал "легализацию занятости и доходов". К мерам такой легализации Топилин отнёс внедрение кассовых аппаратов и маркировку продукции, в результате чего банковская система становится более прозрачной.

— Таким образом, часть доходов переходит в легальную заработную плату и показывает реальный рост, — заключил министр.

Лайф уже сообщал, какие профессии в России стали самыми высокооплачиваемыми в 2018 году. Оказалось, что лучше всех (в финансовом плане) себя чувствуют работники сферы IT, транспорта, логистики и производства.

Ранее стало известно, что более половины (56%) опрошенных работодателей в России не собираются повышать зарплату своим сотрудникам в 2019 году.

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Марина Калегина
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