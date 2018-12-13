Работодатели рассказали, кому планируют повысить зарплату в 2019 году

Оказалось, что на увеличение оплаты труда могут рассчитывать те, кто прямо или косвенно влияет на рост бизнеса.

Более половины (56%) опрошенных работодателей в России не собираются повышать зарплату своим сотрудникам в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба портала Rabota.ru.

Согласно результатам исследования, только 18% нанимателей намерены повышать или индексировать зарплату подчинённым, а чуть более четверти (26%) пока затрудняются ответить на данный вопрос.

Как уточняет портал, на повышение оплаты труда могут рассчитывать те, кто прямо или косвенно влияет на рост бизнеса. Опрос показал, что их будут искать, удерживать и поощрять не только деньгами, но и нематериальными бонусами. Опрос проводился среди 655 представителей российских компаний, их руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов по всей стране с 4 по 11 декабря.

Ранее специалисты портала провели опрос и назвали самых щедрых на новогодние премии работодателей.