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Опубликовано 2 января 2019, 16:08

Роналду подвёл итоги 2018 года

Фото: &copy; AP Photo/Martin Rickett

Фото: © AP Photo/Martin Rickett

По словам португальского футболиста, предыдущий год был для него лучшим в карьере.

Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду подвёл итоги своим выступлениям в 2018 году. Его слова опубликовало издание Football Italia.

Футболист заявил, что 2018 год был лучшим в его карьере. Роналду добавил, что в серии А на него обращено не меньше взглядов, чем в чемпионате Испании, однако здесь футболисту дают намного меньше пространства, так как у всех команд достаточно сильная линия обороны.

Напомним, ранее футболист заявил, что он планирует вернуться в состав сборной Португалии в 2019 году. Перерыв спортсмен брал для того, чтобы адаптироваться в новом клубе — "Ювентусе".

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Сергей Сурепин
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