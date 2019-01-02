Роналду подвёл итоги 2018 года

Футболист заявил, что 2018 год был лучшим в его карьере. Роналду добавил, что в серии А на него обращено не меньше взглядов, чем в чемпионате Испании, однако здесь футболисту дают намного меньше пространства, так как у всех команд достаточно сильная линия обороны.