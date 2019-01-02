Роналду подвёл итоги 2018 года
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По словам португальского футболиста, предыдущий год был для него лучшим в карьере.
Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду подвёл итоги своим выступлениям в 2018 году. Его слова опубликовало издание Football Italia.
Футболист заявил, что 2018 год был лучшим в его карьере. Роналду добавил, что в серии А на него обращено не меньше взглядов, чем в чемпионате Испании, однако здесь футболисту дают намного меньше пространства, так как у всех команд достаточно сильная линия обороны.
Напомним, ранее футболист заявил, что он планирует вернуться в состав сборной Португалии в 2019 году. Перерыв спортсмен брал для того, чтобы адаптироваться в новом клубе — "Ювентусе".