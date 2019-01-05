Российские дипломаты уточняют гражданство захваченных пиратами моряков

По данным посольства, в настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии.

Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами у берегов Бенина. Об этом рассказали ТАСС в Посольстве РФ в Республике Бенин.

— В момент нападения на борту находилось 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 человек — граждане России. В ходе нападения было захвачено шесть человек, их гражданство не известно, — отметили в диппредставительстве.