Российские дипломаты уточняют гражданство захваченных пиратами моряков
Фото: © flickr/Tomasz Baranowski
По данным посольства, в настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии.
Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами у берегов Бенина. Об этом рассказали ТАСС в Посольстве РФ в Республике Бенин.
— В момент нападения на борту находилось 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 человек — граждане России. В ходе нападения было захвачено шесть человек, их гражданство не известно, — отметили в диппредставительстве.
Напомним, 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно и захватили шесть членов экипажа. Оставшиеся моряки не пострадали.