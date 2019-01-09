Россиянам могут разрешить использовать новогодние выходные когда захочется

Правда, тогда на работу нужно будет выйти уже 1 января. Предполагается, что таким образом можно будет избежать периода адаптации к рабочему графику.

Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить гражданам нашей страны использовать дни новогодних каникул в любое время года. Об этом сообщает агентство "Москва".

Вместо отдыха депутат предлагает выходить на работу уже с 1 января.

— Надо было уменьшить количество выходных дней, сделать свободные выходные, когда человек мог бы добавить определенное количество дней по своему усмотрению к отпуску или взять их без каких-либо потерь в любой день, — сказал он.

Чернышов отметил, что благодаря такому подходу можно будет избежать периода адаптации к рабочему графику, который порой бывает сложным после продолжительного отдыха.