Россиянам могут разрешить использовать новогодние выходные когда захочется
Кадр фильма "Сказки рублевского леса"/ © Кинопоиск
Правда, тогда на работу нужно будет выйти уже 1 января. Предполагается, что таким образом можно будет избежать периода адаптации к рабочему графику.
Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить гражданам нашей страны использовать дни новогодних каникул в любое время года. Об этом сообщает агентство "Москва".
Вместо отдыха депутат предлагает выходить на работу уже с 1 января.
— Надо было уменьшить количество выходных дней, сделать свободные выходные, когда человек мог бы добавить определенное количество дней по своему усмотрению к отпуску или взять их без каких-либо потерь в любой день, — сказал он.
Чернышов отметил, что благодаря такому подходу можно будет избежать периода адаптации к рабочему графику, который порой бывает сложным после продолжительного отдыха.
Напомним, что прошедшие новогодние выходные длились с 30 декабря по 8 января. После 10 дней отдыха россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя. Следующие длинные выходные будут в марте и мае.