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Опубликовано 9 января 2019, 11:18

Россиянам могут разрешить использовать новогодние выходные когда захочется

Кадр фильма "Сказки рублевского леса"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Сказки рублевского леса"/ © Кинопоиск

Правда, тогда на работу нужно будет выйти уже 1 января. Предполагается, что таким образом можно будет избежать периода адаптации к рабочему графику.

Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить гражданам нашей страны использовать дни новогодних каникул в любое время года. Об этом сообщает агентство "Москва".

Вместо отдыха депутат предлагает выходить на работу уже с 1 января.

— Надо было уменьшить количество выходных дней, сделать свободные выходные, когда человек мог бы добавить определенное количество дней по своему усмотрению к отпуску или взять их без каких-либо потерь в любой день, — сказал он.

Чернышов отметил, что благодаря такому подходу можно будет избежать периода адаптации к рабочему графику, который порой бывает сложным после продолжительного отдыха.

Напомним, что прошедшие новогодние выходные длились с 30 декабря по 8 января. После 10 дней отдыха россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя. Следующие длинные выходные будут в марте и мае.

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Владислав Фёдоров
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