Правительство внесёт в Госдуму около 20 проектов законов о цифровой экономике
Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова
По словам председателя нижней палаты парламента, создание правового поля цифровой экономики предопределит преимущество нашей страны в конкуренции с другими странами.
Российское правительство в ближайшее время внесёт в Государственную думу РФ порядка 20 проектов закона о цифровой экономике. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
В ходе открытия весенней сессии нижней палаты парламента Володин подчеркнул, что депутатам нужно быть готовыми к качественному рассмотрению законодательных инициатив.
По словам председателя Госдумы, создание правового поля цифровой экономики предопределит преимущество России в конкуренции с другими странами.
Володин также призвал руководителей профильных комитетов координировать работу между собой, создавать специальные группы из экспертов, для того чтобы подготовиться к рассмотрению законопроектов.