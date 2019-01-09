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Регион
Опубликовано 9 января 2019, 15:29

В Госдуме предложили повысить штрафы за неявку призывников

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Виталий Тимкив

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

По словам инициаторов, санкции соответствующей главы Кодекса об административных правонарушениях не изменялись с 2007 года.

Законодательное собрание Еврейской автономной области внесло в Государственную думу России проект закона о повышении штрафов за нарушения в области воинского учёта. В частности, речь идёт о неявке призывников и утрате военного билета, это следует из базы данных нижней палаты парламента.

В тексте законопроекта говорится, что в статьях 21.1−21.4 — установить размер штрафа в диапазоне от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, в статьях 21.5−21.7 — установить размер штрафа в диапазоне от пятисот рублей до 3 тысяч рублей.

По словам авторов инициативы, санкции соответствующей главы Кодекса об административных правонарушениях не изменялись с 2007 года.

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Владислав Фёдоров
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