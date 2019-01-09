В Госдуме предложили повысить штрафы за неявку призывников

По словам инициаторов, санкции соответствующей главы Кодекса об административных правонарушениях не изменялись с 2007 года.

Законодательное собрание Еврейской автономной области внесло в Государственную думу России проект закона о повышении штрафов за нарушения в области воинского учёта. В частности, речь идёт о неявке призывников и утрате военного билета, это следует из базы данных нижней палаты парламента.

В тексте законопроекта говорится, что в статьях 21.1−21.4 — установить размер штрафа в диапазоне от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, в статьях 21.5−21.7 — установить размер штрафа в диапазоне от пятисот рублей до 3 тысяч рублей.