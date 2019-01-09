ПАСЕ порекомендовала Госдуме собрать делегацию из шести полов

В нижней палате парламента пообещали изучить и обдумать предложенную информацию и дать ответ в течение недели.

ПАСЕ порекомендовала Государственной думе России сформировать делегацию из шести полов. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой.

— Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть, — сказал он.