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Регион
Опубликовано 9 января 2019, 19:57

ПАСЕ порекомендовала Госдуме собрать делегацию из шести полов

Фото: &copy; Council of Europe/ Ellen Wuibaux

Фото: © Council of Europe/ Ellen Wuibaux

В нижней палате парламента пообещали изучить и обдумать предложенную информацию и дать ответ в течение недели.

ПАСЕ порекомендовала Государственной думе России сформировать делегацию из шести полов. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой.

— Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть, — сказал он.

Рекомендации содержатся в приглашении секретариата Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам Толстого, в Госдуме изучат и обдумают эту информацию. Позицию по данному вопросу сформируют в течение недели.

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Владислав Фёдоров
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