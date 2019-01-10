В Госдуму внесён проект закона, запрещающий передачу Курил Японии

Документом закрепляется, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России в составе Сахалинской области.

Проект закона, который предусматривает запрет на передачу Курил Японии, внесён в Государственную думу России. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

В документе закреплено, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России в составе Сахалинской области.

Проектом закона фактически налагается вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от нашей страны. Документ подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым.

Глава Правительства Японии Синдзо Абэ ранее заявлял, что Токио претендует на Южные Курилы. Позиция властей этой страны не предполагает выселения оттуда россиян.