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Опубликовано 10 января 2019, 20:40

Церемония вручения "Оскара" впервые за 30 лет осталась без ведущего

Фото: &copy;&nbsp;Danny Moloshok/Invision/AP

Фото: © Danny Moloshok/Invision/AP

Кевину Харту, который отказался от места ведущего, замену пока так и не смогли найти.

Комедийный актёр Кевин Харт подтвердил, что он не планирует принимать участия в церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году. Об этом он рассказал во время эфира программы "Доброе утро, Америка" на канале ABC.

Актёр заявил, что в этом году он не будет вручать награды. Свой отказ Харт объяснил нехваткой времени для подготовки к шоу, которое пройдёт в феврале. Организаторы хотят предложить место ведущего другому артисту, однако пока неизвестно, кто им может стать.

Напомним, в декабре 2018 года Харт отказался вести церемонию вручения "Оскара" на фоне скандала с его высказываниями в адрес сексуальных меньшинств. Также сообщалось о том, что организаторы и вовсе могут отказаться от ведущего.

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Сергей Сурепин
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