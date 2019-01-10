Церемония вручения "Оскара" впервые за 30 лет осталась без ведущего

Кевину Харту, который отказался от места ведущего, замену пока так и не смогли найти.

Комедийный актёр Кевин Харт подтвердил, что он не планирует принимать участия в церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году. Об этом он рассказал во время эфира программы "Доброе утро, Америка" на канале ABC.

Актёр заявил, что в этом году он не будет вручать награды. Свой отказ Харт объяснил нехваткой времени для подготовки к шоу, которое пройдёт в феврале. Организаторы хотят предложить место ведущего другому артисту, однако пока неизвестно, кто им может стать.