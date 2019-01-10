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Регион
Опубликовано 10 января 2019, 19:29

Кузнецова раскритиковала законопроект о приёмных семьях

Анна Кузнецова. Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Трефилов

Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Омбудсмен подчеркнула, что людей, готовых взять на воспитание несколько детей, нужно поддерживать.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала законопроект Министерства просвещения о приёмных семьях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузнецовой.

— Такие семьи необходимо поддерживать, а не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми, — сказала Кузнецова.

Ранее стало известно о законопроекте Минпросвещения, разрешающем приёмным семьям брать под опеку не более одного ребёнка в год и запрещающем родителям с приёмными детьми переезжать.

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Константин Агапов
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