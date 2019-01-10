Кузнецова раскритиковала законопроект о приёмных семьях

Омбудсмен подчеркнула, что людей, готовых взять на воспитание несколько детей, нужно поддерживать.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала законопроект Министерства просвещения о приёмных семьях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузнецовой.

— Такие семьи необходимо поддерживать, а не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми, — сказала Кузнецова.