Кузнецова раскритиковала законопроект о приёмных семьях
Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Омбудсмен подчеркнула, что людей, готовых взять на воспитание несколько детей, нужно поддерживать.
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала законопроект Министерства просвещения о приёмных семьях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузнецовой.
— Такие семьи необходимо поддерживать, а не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми, — сказала Кузнецова.
Ранее стало известно о законопроекте Минпросвещения, разрешающем приёмным семьям брать под опеку не более одного ребёнка в год и запрещающем родителям с приёмными детьми переезжать.