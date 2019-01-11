На всех этапах сборки "союзов" могут ввести видеонаблюдение
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Идея подобной меры появилась после скандала с утечкой воздуха на борту корабля "Союз МС-09".
РКК "Энергия" внедрила технологию видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей "Союз" — после того как в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие от сверла. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
— На основных участках сборки имелась система видеофиксации. Теперь она внедрена ещё на трёх участках сборки кораблей, на которых операции проводились без видеонаблюдения, — отметил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что по имеющимся записям с камер видеонаблюдения внутренняя комиссия РКК "Энергия" не смогла определить момент сверления отверстия. Для того чтобы впредь избегать подобных ситуаций, вводится контроль при помощи видеонаблюдения.
Как уже сообщал Лайф, скандал вокруг дырявого космического корабля "Союз МС-09" разразился в августе. Космонавты на МКС обнаружили, что со станции уходит воздух. Разбирательства по поводу дыры в "Союзе" продолжаются до сих пор.