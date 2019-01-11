На всех этапах сборки "союзов" могут ввести видеонаблюдение

Идея подобной меры появилась после скандала с утечкой воздуха на борту корабля "Союз МС-09".

РКК "Энергия" внедрила технологию видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей "Союз" — после того как в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие от сверла. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

— На основных участках сборки имелась система видеофиксации. Теперь она внедрена ещё на трёх участках сборки кораблей, на которых операции проводились без видеонаблюдения, — отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что по имеющимся записям с камер видеонаблюдения внутренняя комиссия РКК "Энергия" не смогла определить момент сверления отверстия. Для того чтобы впредь избегать подобных ситуаций, вводится контроль при помощи видеонаблюдения.